Веерные отключения электроэнергии грозят Киеву

С наступлением нового отопительного сезона Киев оказался под угрозой веерных отключений электроэнергии. В Киевтеплоэнерго объяснили, почему придется ограничивать потребление энергоресурсов населением.

Скачок цен на природный газ привел к тому, что газовые теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) стали убыточными. Дальнейшее подорожание голубого топлива только усугубит ситуацию и поставит перед необходимостью возврата веерных отключений электроэнергии. Производство электроэнергии для ТЭЦ стало убыточным, а газовые теплоэлектроцентрали больше не являются конкурентоспособными. Об этом предупредили в Киевтеплоэнерго.

В преддверии старта отопительного сезона Украина оказалась в сложной ситуации, себестоимость газовой электроэнергии стала втрое дороже, чем угольная. Но объемы добычи угля уже несколько лет подряд активно сокращаются, в рамках международных договоров.

Запасы угля оказались слишком незначительными, чтобы покрыть убытки из-за подорожания природного газа. При этом две киевские газовые теплоэлектроцентрали обеспечивают около 70% потребностей жителей столицы в тепле и 60% - в электроэнергии.

Чтобы найти решение проблемы и избежать веерных отключений света зимой Киевтеплоэнерго обратились в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кроме того, предлагается провести корректировку ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как получить компенсацию за продолжительное отсутствие электроэнергии по вине поставщика.