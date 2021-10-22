Киев решил закрыть школы на две недели с 23 октября

Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС решила закрыть школы в Киеве на две недели. Осенние каникулы начнутся уже с субботы, 23 октября, а не с понедельника, как планировалось.

Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Не со понедельника, а с завтрашнего дня, учитывая показатели [заболеваемости], они точно будут на каникулах первую неделю, а по второй неделе мы определимся - будет ли продолжение каникул или дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты, включая первые-четвертые классы", - сказал Поворозник.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала начать осенние каникулы с 18 октября, но городские власти Киева отказалась это делать, потому что не видели для этого оснований.

Однако в последнее время ситуация с заболеваемостью в столице Украины значительно ухудшилась, и со дня на день город может оказаться в "красном" уровне эпидемической опасности.