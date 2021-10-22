Мисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фото

Вчера во Дворце "Украина" состоялся финал 30-го национального конкурса "Мисс Украина". Победительницей стала 22-летняя красавица, танцовщица и спортсменка Александра Яремчук, которая представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико в декабре.

22-летняя танцовщица Александра Яремчук стала “Мисс Украина“: фото королевы красоты в купальнике

Новая королева красоты родилась в Винницкой области, а проживает в украинской столице. Она окончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации", больше 10 лет профессионально занималась танцами и не представляет своей жизни без спорта.

В финале на "Мисс Украину" Александру Яремчук надели эксклюзивную корону из белого золота с 300 каратами драгоценных камней, 1250 бриллиантами и 27 сапфирами стоимостью три миллиона гривен. Также победительнице вручили приз – полмиллиона гривен.

22-летняя танцовщица Александра Яремчук стала “Мисс Украина“: фото королевы красоты в купальнике

В личном аккаунте, на который подписано более 31 тысячи поклонников, новоиспеченная королева красоты делится фотографиями из своей жизни. Александра Яремчук не прочь похвастаться своей восхитительной фигурой в купальниках, делится кадрами из путешествий, фотосессий, светских вечеринок и тусовок.

Реакция на победу Саши в конкурсе "Мисс Украина", конечно же, была неоднозначной (как это всегда бывает). Одни восхищаются красотой и стройность молодой девушки, а другие негодуют, отмечая, что участвовали более красивые девушки в конкурсе.

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Публикация от ?MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)


Напомним, самую красивую украинку, победительницу конкурса "Мисс Украина Вселенная", Анну Неплях показали без макияжа: “Мисс? Реально?“


Анастасия Березовская, Тудей

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