Актер Алек Болдуин на съемках фильма из реквизитного оружия застрелил оператора и ранил режиссера

Погибшая оператор - 42-летняя уроженка Украины. Раненый режиссер находится в критическом состоянии.

Фото: Instagram/alecbaldwininsta

Актер Алек Болдуин на съемках фильма в Нью-Мехико застрелил оператора Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Реквизитное оружие, из которого стрелял актер, было заряжено не холостыми, а боевыми патронами.

Инцидент произошел во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust), пишет Reuters со ссылкой на сообщение шерифа округа Санта-Фе.

"Округ шерифа подтверждает, что на съемочной площадке выстрелили в двух человек. 42-летняя Галина Гатчинс, оператор-постановщик, и 48-летний Джоэл Соуза, режиссер, были ранены из огнестрельного оружия, когда 68-летний Алек Болдуин - актер и продюсер - выстрелил из винтовки", - отметили в полиции.

Гатчинс госпитализировали вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико, но спасти ей жизнь не удалось. Соузу на машине скорой помощи доставили в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента. Степень тяжести ранений не сообщается. РоSSийская служба BBC добавляет, что Соуз находится в критическом состоянии.

Представитель компании, которая ведет съемки фильма, сообщил в комментарии The Hollywood Reporter, что трагедия случилась во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами.

Галина Гатчинс - уроженка Украины, ранее работала журналистом-расследователем в Европе. В 2015 году она окончила Американский институт кино и была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году.

Фото: JJ Галина Гатчинс

По данным полиции, обвинения в стрельбе пока не объявлены, изучаются все обстоятельства.