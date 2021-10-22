Объявлены победители четвертой национальной кинопремии "Киноколо"

Триумфатором стал фильм "Стоп-Земля" Екатерины Горностай.

Объявлены победители четвертой национальной кинопремии "Киноколо"
Фото: Артхаус Трафик

Четвертая Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила лауреатов этого года. Как сообщает пресс-служба, триумфатором стал фильм "Стоп-Земля" Екатерины Горностай.

Лента получила главную награду - за лучший полнометражный игровой фильм. Также картина победила еще в четырех номинациях.

Полный список лауреатов:

  • Лучший полнометражный игровой фильм - "Стоп-Земля" Екатерины Горностай;
  • Лучший документальный фильм - "Этот дождь никогда не кончится" Алины Горловой;
  • Лучший короткометражный игровой фильм - "Папины кроссовки" Ольги Журбы;
  • Лучший анимационный фильм - "Ненужные вещи" Дмитрия Лисенбарта;
  • Открытие года - "Стоп-Земля" Екатерины Горностай;
  • Лучший режиссер - Екатерина Горностай, "Стоп-Земля";
  • Лучший актер - Виталий Салий, "Я работаю на кладбище";
  • Лучшая актриса - Мария Федорченко, "Стоп-Земля";
  • Лучший сценарий фильма - Екатерина Горностай, "Стоп-Земля";
  • За достижения - Денис Буданов за "Цифровая архивация национального кинопроцесса: Представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в главных кинобазах сети".

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, которая определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В 2020 году лучшим фильмом года стала "Атлантида" Валентина Васяновича, в 2019 году - драма «Домой» Наримана Алиева, в 2018 - драма "Донбасс" Сергея Лозницы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоуНа острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Херсонская область перешла в "красную" карантинную зонуХерсонская область перешла в "красную" карантинную зону
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Победители "Евровидения-2021" Mаneskin дадут концерт в КиевеПобедители "Евровидения-2021" Mаneskin дадут концерт в Киеве
Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии "Золотой глобус"Netflix, Amazon и актриса Скарлетт Йоханссон заявили о бойкоте кинопремии "Золотой глобус"
Сегодня ночью в США будут вручать кинопремии "Оскар"Сегодня ночью в США будут вручать кинопремии "Оскар"
Объявлены номинанты на "Оскар-2021"Объявлены номинанты на "Оскар-2021"
От ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра ТарасоваОт ковида умерла солистка Национальной оперы Украины и волонтер Александра Тарасова
Объявлены победители литературной премии Книга года-2020Объявлены победители литературной премии Книга года-2020
Названы лауреаты кинопремии BAFTAНазваны лауреаты кинопремии BAFTA
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
В Польше утроили протест из-за изъятой феминистской работы из Национальной галереиВ Польше утроили протест из-за изъятой феминистской работы из Национальной галереи
Стали известны победители всеукраинского рейтинга "Книга года"-2018Стали известны победители всеукраинского рейтинга "Книга года"-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости