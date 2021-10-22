Объявлены победители четвертой национальной кинопремии "Киноколо"

Четвертая Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила лауреатов этого года. Как сообщает пресс-служба, триумфатором стал фильм "Стоп-Земля" Екатерины Горностай.

Лента получила главную награду - за лучший полнометражный игровой фильм. Также картина победила еще в четырех номинациях.

Полный список лауреатов:

Лучший полнометражный игровой фильм - "Стоп-Земля" Екатерины Горностай;

Лучший документальный фильм - "Этот дождь никогда не кончится" Алины Горловой;

Лучший короткометражный игровой фильм - "Папины кроссовки" Ольги Журбы;

Лучший анимационный фильм - "Ненужные вещи" Дмитрия Лисенбарта;

Открытие года - "Стоп-Земля" Екатерины Горностай;

Лучший режиссер - Екатерина Горностай, "Стоп-Земля";

Лучший актер - Виталий Салий, "Я работаю на кладбище";

Лучшая актриса - Мария Федорченко, "Стоп-Земля";

Лучший сценарий фильма - Екатерина Горностай, "Стоп-Земля";

За достижения - Денис Буданов за "Цифровая архивация национального кинопроцесса: Представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в главных кинобазах сети".

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, которая определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В 2020 году лучшим фильмом года стала "Атлантида" Валентина Васяновича, в 2019 году - драма «Домой» Наримана Алиева, в 2018 - драма "Донбасс" Сергея Лозницы.