Каникулы в школах Киева могут затянуться, - КГГА

Завтра штаб рассмотрит ужесточение карантинных мер в Киеве.

Каникулы в школах Киева могут затянуться, - КГГА
Фото: pravda.com.ua

На завтра, 22 октября, запланировано заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, на котором будет рассматриваться вопрос продолжения каникул в школах и дошкольных учебных заведениях.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина.

По словам Поворозника, завтра штаб рассмотрит усиление карантинных мер в Киеве. Что касается транспорта - КГГА не планирует его закрывать, он продолжит работу в обычном режиме.

"Мы точно завтра будем обсуждать этот вопрос. Сейчас точно не могу дать какую-то более конкретную информацию. Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировую практику", - рассказал первый заместитель главы КГГА.

"Я не исключаю принятия решения о продлении каникул", - добавил Поворозник.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в городе скоро введут "красный" уровень эпидемической опасности.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила Министерству образования и науки начать осенние каникулы на неделю раньше - с 18 октября, а не 25 октября. По мнению чиновников, это позволит сдержать активный эпидпроцесс. Сколько продлятся осенние каникулы, по словам главы МОЗ Виктора Ляшко, будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

Однако киевские власти решили отправлять школьников на каникулы по графику - 25 октября.

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