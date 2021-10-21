Украина побила рекорд по суточному количеству случаев COVID-19

За сутки болезнь подтвердили в более чем 22 тысяч человек.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

В среду, 20 октября, в Украине зафиксировали 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, предыдущий максимум зафиксировали в начале апреля, и он составил 20341 случай.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество случаев пришлось на Житомирскую (1562), Одесскую (1528), Львовскую (1388), Запорожскую (1355), Харьковскую (1319) и Днепропетровскую (1308) области. В столице Украины суточная заболеваемость достигла 1192 случая.

Всего в Украине были госпитализированы 4892 больных, 546 человек умерли. От ковида вылечились 8036 человек.

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

Активные больные

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Всего

на 100 тыс. нас.

Украина

2701600

22415

62389

546

2352835

8036

286376

751,9

м. Киев

247 698

1192

5780

39

225 328

232

16 590

559,5

Винницкая

80402

462

1914

10

73430

190

5058

328,6

Волынская

72666

436

1386

18

63814

271

7466

724,7

Днепропетровская

169882

1308

5309

45

145119

1020

19454

614,8

Донецкая

117336

1058

2981

68

99 158

368

15 197

809,2

Житомирская

106014

1562

2207

18

92 287

263

11 520

957,1

Закарпатская

66595

319

1701

4

61738

50

3156

251,9

Запорожская

130199

1355

2977

16

108 570

184

18 652

1110, 3

Ивано-Франковская

97924

861

2338

14

89582

87

6004

439,7

Киевская

142906

728

3076

24

130 663

449

9167

514,5

Кировоградская

23354

156933

5

20662

47

1759

189,5

Луганская

43440

819

1389

20

31570

345

10481

1558,8

Львовская

167573

1388

4333

41

141266

396

21974

876,6

Николаевская

79792

410

2137

15

73023

144

4632

415,2

Одесская

176164

1528

3701

27

146 335

88

26 128

1100,7

Полтавская

90816

996

2105

20

81110

294

7601

550,3

Ровенская

93904

705

1436

10

85128

537

7340

637 6

Сумская

96042

1100

1675

26

83346

467

11021

1036,8

Тернопольская

84673

787

1482

5

76093

335

7098

685,2

Харьковская

191206

1319

4433

34

159 876

715

26 897

1015,2

Херсонская

54596

1143

1561

41

40110

261

12925

1262,4

Хмельницкая

106039

1002

2213

12

93938

443

9888

790,5

Черкасская

94831

469

1490

8

84516

249

8825

743,6

Черновицкая

100452

578

2282

10

85 945

204

12 225

1358,7

Черниговская

67096

734

1550

16

60 228

397

5318

539,2

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку обозреватели признали в сентябре. В октябре Украина вошла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

С 23 октября в "красную" зону войдет Сумская область.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоуНа острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Херсонская область перешла в "красную" карантинную зонуХерсонская область перешла в "красную" карантинную зону
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове трем пациентам с COVID-19 ампутировали конечности из-за осложненийВо Львове трем пациентам с COVID-19 ампутировали конечности из-за осложнений
За сутки в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев ковида
Одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 млн украинцевОдну дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 млн украинцев
94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав
Украина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSEУкраина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSE
За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида
В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковидаВ Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковида
Осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАНОсенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАН
В Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человекаВ Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости