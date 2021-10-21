Украина побила рекорд по суточному количеству случаев COVID-19
За сутки болезнь подтвердили в более чем 22 тысяч человек.
В среду, 20 октября, в Украине зафиксировали 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, предыдущий максимум зафиксировали в начале апреля, и он составил 20341 случай.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев пришлось на Житомирскую (1562), Одесскую (1528), Львовскую (1388), Запорожскую (1355), Харьковскую (1319) и Днепропетровскую (1308) области. В столице Украины суточная заболеваемость достигла 1192 случая.
Всего в Украине были госпитализированы 4892 больных, 546 человек умерли. От ковида вылечились 8036 человек.
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
Активные больные
|
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Всего
|
на 100 тыс. нас.
|
Украина
|
2701600
|
22415
|
62389
|
546
|
2352835
|
8036
|
286376
|
751,9
|
м. Киев
|
247 698
|
1192
|
5780
|
39
|
225 328
|
232
|
16 590
|
559,5
|
Винницкая
|
80402
|
462
|
1914
|
10
|
73430
|
190
|
5058
|
328,6
|
Волынская
|
72666
|
436
|
1386
|
18
|
63814
|
271
|
7466
|
724,7
|
Днепропетровская
|
169882
|
1308
|
5309
|
45
|
145119
|
1020
|
19454
|
614,8
|
Донецкая
|
117336
|
1058
|
2981
|
68
|
99 158
|
368
|
15 197
|
809,2
|
Житомирская
|
106014
|
1562
|
2207
|
18
|
92 287
|
263
|
11 520
|
957,1
|
Закарпатская
|
66595
|
319
|
1701
|
4
|
61738
|
50
|
3156
|
251,9
|
Запорожская
|
130199
|
1355
|
2977
|
16
|
108 570
|
184
|
18 652
|
1110, 3
|
Ивано-Франковская
|
97924
|
861
|
2338
|
14
|
89582
|
87
|
6004
|
439,7
|
Киевская
|
142906
|
728
|
3076
|
24
|
130 663
|
449
|
9167
|
514,5
|
Кировоградская
|
23354
|
156933
|
5
|
20662
|
47
|
1759
|
189,5
|
Луганская
|
43440
|
819
|
1389
|
20
|
31570
|
345
|
10481
|
1558,8
|
Львовская
|
167573
|
1388
|
4333
|
41
|
141266
|
396
|
21974
|
876,6
|
Николаевская
|
79792
|
410
|
2137
|
15
|
73023
|
144
|
4632
|
415,2
|
Одесская
|
176164
|
1528
|
3701
|
27
|
146 335
|
88
|
26 128
|
1100,7
|
Полтавская
|
90816
|
996
|
2105
|
20
|
81110
|
294
|
7601
|
550,3
|
Ровенская
|
93904
|
705
|
1436
|
10
|
85128
|
537
|
7340
|
637 6
|
Сумская
|
96042
|
1100
|
1675
|
26
|
83346
|
467
|
11021
|
1036,8
|
Тернопольская
|
84673
|
787
|
1482
|
5
|
76093
|
335
|
7098
|
685,2
|
Харьковская
|
191206
|
1319
|
4433
|
34
|
159 876
|
715
|
26 897
|
1015,2
|
Херсонская
|
54596
|
1143
|
1561
|
41
|
40110
|
261
|
12925
|
1262,4
|
Хмельницкая
|
106039
|
1002
|
2213
|
12
|
93938
|
443
|
9888
|
790,5
|
Черкасская
|
94831
|
469
|
1490
|
8
|
84516
|
249
|
8825
|
743,6
|
Черновицкая
|
100452
|
578
|
2282
|
10
|
85 945
|
204
|
12 225
|
1358,7
|
Черниговская
|
67096
|
734
|
1550
|
16
|
60 228
|
397
|
5318
|
539,2
Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку обозреватели признали в сентябре. В октябре Украина вошла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19.
С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
С 23 октября в "красную" зону войдет Сумская область.