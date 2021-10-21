Украина побила рекорд по суточному количеству случаев COVID-19

За сутки болезнь подтвердили в более чем 22 тысяч человек.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

В среду, 20 октября, в Украине зафиксировали 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, предыдущий максимум зафиксировали в начале апреля, и он составил 20341 случай.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество случаев пришлось на Житомирскую (1562), Одесскую (1528), Львовскую (1388), Запорожскую (1355), Харьковскую (1319) и Днепропетровскую (1308) области. В столице Украины суточная заболеваемость достигла 1192 случая.

Всего в Украине были госпитализированы 4892 больных, 546 человек умерли. От ковида вылечились 8036 человек.

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели Активные больные всего за сутки всего за сутки всего за сутки Всего на 100 тыс. нас. Украина 2701600 22415 62389 546 2352835 8036 286376 751,9 м. Киев 247 698 1192 5780 39 225 328 232 16 590 559,5 Винницкая 80402 462 1914 10 73430 190 5058 328,6 Волынская 72666 436 1386 18 63814 271 7466 724,7 Днепропетровская 169882 1308 5309 45 145119 1020 19454 614,8 Донецкая 117336 1058 2981 68 99 158 368 15 197 809,2 Житомирская 106014 1562 2207 18 92 287 263 11 520 957,1 Закарпатская 66595 319 1701 4 61738 50 3156 251,9 Запорожская 130199 1355 2977 16 108 570 184 18 652 1110, 3 Ивано-Франковская 97924 861 2338 14 89582 87 6004 439,7 Киевская 142906 728 3076 24 130 663 449 9167 514,5 Кировоградская 23354 156933 5 20662 47 1759 189,5 Луганская 43440 819 1389 20 31570 345 10481 1558,8 Львовская 167573 1388 4333 41 141266 396 21974 876,6 Николаевская 79792 410 2137 15 73023 144 4632 415,2 Одесская 176164 1528 3701 27 146 335 88 26 128 1100,7 Полтавская 90816 996 2105 20 81110 294 7601 550,3 Ровенская 93904 705 1436 10 85128 537 7340 637 6 Сумская 96042 1100 1675 26 83346 467 11021 1036,8 Тернопольская 84673 787 1482 5 76093 335 7098 685,2 Харьковская 191206 1319 4433 34 159 876 715 26 897 1015,2 Херсонская 54596 1143 1561 41 40110 261 12925 1262,4 Хмельницкая 106039 1002 2213 12 93938 443 9888 790,5 Черкасская 94831 469 1490 8 84516 249 8825 743,6 Черновицкая 100452 578 2282 10 85 945 204 12 225 1358,7 Черниговская 67096 734 1550 16 60 228 397 5318 539,2

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку обозреватели признали в сентябре. В октябре Украина вошла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

С 23 октября в "красную" зону войдет Сумская область.