Под Радой митингующие зажигали дымовые шашки и пытались перекрыть движение

Они требуют от депутатов разобраться с задержкой во вводе ЖК в эксплуатацию.

Под Верховной Радой собрался митинг, участники которого пытались перекрыть проезд по улице Грушевского и жгли цветные дымовые шашки.

Протест касался столичного ЖК "Варшавский плюс", который не могут ввести в эксплуатацию, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Владельцы квартир в ЖК "Варшавский плюс" требовали от депутатов разрешить ситуацию с Фондом госимущества и государственным предприятием, которое является заказчиком строительства и находится в управлении Фонда госимущества. Дома построены, но не могут эксплуатироваться, поэтому люди не могут даже попасть в свое жилье.

"Варшавский плюс" - ЖК Stolitsa Group, возведенный на землях госпредприятия "Пуща Водица". Предыдущее руководство предприятия потеряло оригиналы инвестиционных договоров с застройщиком, а новое - не соглашается с количеством отведенных ГП квартир, пишет "НВ Бизнес".

Фонд госимущества и ГП выдвинули новые требования к подписанным соглашениям, но застройщик с ними не соглашается.

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