DZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после развода

DZIDZIO, он же Михаил Хома, и SLAVIA, она же Ярослава Хома, развелись осенью 2020 года. Расставание супругов было окутано скандалами и нелестными комментариями в адрес друг друга. Но в итоге парочке удалось разбежаться полюбовно. Как истинный мужчина певец оставил своей бывшей жене все.

DZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после развода

Вместе Михаил и Ярослава Хома прожили 20 лет, нажив много общего имущества, но, не обзаведясь детьми.

"Мы имущество поделили. Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе. Я поступил так, как должен был поступить мужчина. Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Ну, я и подумал, зачем делить собаку пополам. Это не хорошо, поэтому я решил ее подарить", — отметил музыкант.

DZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после развода

Роскошное жилье DZIDZIO находится в селе Погорцы в живописном уголке у озера, в кружении леса под Киевом. В просторной квартире на первом этаже несколько комнат с окнами во всю стену и просторный стеклянный балкон. По информации, цены в этом комплексе стартуют от 2,13 миллиона гривен за однушку до 5,07 миллиона гривен за трешку.

DZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после развода

Напомним, недавно DZIDZIO показал свою элитную квартиру под Киевом, заявив, что давно мечтал о таком жилье.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоуНа острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Херсонская область перешла в "красную" карантинную зонуХерсонская область перешла в "красную" карантинную зону
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Дантес признался, почему у них с Надей Дорофеевой нет детейДантес признался, почему у них с Надей Дорофеевой нет детей
В Лозовой неизвестные перекрыли газопровод и оставили без газа 191 многоэтажкуВ Лозовой неизвестные перекрыли газопровод и оставили без газа 191 многоэтажку
Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после смертельной драки с участием подростковРуководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после смертельной драки с участием подростков
После перехода Украины в "желтую" зону число желающих привиться против ковида возросло на четверть, - МинздравПосле перехода Украины в "желтую" зону число желающих привиться против ковида возросло на четверть, - Минздрав
DZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIADZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIA
DZIDZIO поделил имущество с бывшей женойDZIDZIO поделил имущество с бывшей женой
Новая волна COVID-19 быстрее, чем предыдущие и будет иметь худшие последствия, - НАННовая волна COVID-19 быстрее, чем предыдущие и будет иметь худшие последствия, - НАН
Потап впервые назвал причину своего развода с экс-супругойПотап впервые назвал причину своего развода с экс-супругой
Экс-жених Дженнифер Лопес забрал у нее авто после расставанияЭкс-жених Дженнифер Лопес забрал у нее авто после расставания
В заливе после сообщения о "минировании" с турбазы эвакуировали 200 отдыхающихВ заливе после сообщения о "минировании" с турбазы эвакуировали 200 отдыхающих
Последние новости
Подгружаем последние новости