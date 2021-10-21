DZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после развода

DZIDZIO, он же Михаил Хома, и SLAVIA, она же Ярослава Хома, развелись осенью 2020 года. Расставание супругов было окутано скандалами и нелестными комментариями в адрес друг друга. Но в итоге парочке удалось разбежаться полюбовно. Как истинный мужчина певец оставил своей бывшей жене все.

Вместе Михаил и Ярослава Хома прожили 20 лет, нажив много общего имущества, но, не обзаведясь детьми.

"Мы имущество поделили. Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе. Я поступил так, как должен был поступить мужчина. Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Ну, я и подумал, зачем делить собаку пополам. Это не хорошо, поэтому я решил ее подарить", — отметил музыкант.

Роскошное жилье DZIDZIO находится в селе Погорцы в живописном уголке у озера, в кружении леса под Киевом . В просторной квартире на первом этаже несколько комнат с окнами во всю стену и просторный стеклянный балкон. По информации, цены в этом комплексе стартуют от 2,13 миллиона гривен за однушку до 5,07 миллиона гривен за трешку.