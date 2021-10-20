МЗ: у каждого 10-го работника пищеблока в учебных заведениях обнаружили стафилококк

Носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.

В Министерстве здравоохранения подвели первые итоги внезапных проверок работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка. Их начали 11 октября по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе.

По данным региональных Центров контроля и профилактики болезней МЗ, стафилококк обнаружили у 10% протестированных.

Внезапные проверки состоялись в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 учреждений дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений.

По состоянию на 19 октября, за 8 дней проверок были обследованы 9 117 человек, из них 3 951 - в учреждениях дошкольного образования, 4 610 - в учреждениях общего среднего образования, 44 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 - в интернатах, 76 - в других заведениях.

"По результатам обследований, 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека - в учреждениях дошкольного образования, 455 - в учреждениях общего среднего образования, 3 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 - в интернатах, 5 - в пищеблоках других заведений", - сообщают в Минздраве.

Результаты еще 2 283 исследований ожидают.

В Минздраве уверяют, что носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.

Напомним, об отравлении учеников начальных классов в хмельницкой школе стало известно 9 сентября. Тогда сообщалось, что заболели 84 ребенка и один взрослый. Впоследствии количество заболевших возросло до 93.

Из-за отравления школьников Национальная полиция открыла уголовное производство - по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".