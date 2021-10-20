Во Львове трем пациентам с COVID-19 ампутировали конечности из-за осложнений

В последнее время участились такие осложнения, как тромбоз.

На этой неделе хирурги 8-й городской клинической больницы Львова ампутировали конечности трем мужчинам, у которых были осложнения, связанные с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении больницы.

"Вирус становится агрессивнее. И это не очередная «страшилка». Тромбозы, как осложнения, участились, только за эту неделю нашим хирургам пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Все они попали в наше COVID-отделение ввиду тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза", - рассказали врачи.

С начала пандемии такие осложнения в 8-й городской клинической больнице Львова случались лишь 15 раз. Отмечается, что в зоне риска - те, кто болеют диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с лишним весом или курящие.

"Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, поскольку вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию. Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях. Коварство и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгаре болезни, но после полного выздоровления. Поэтому важно после выписки из больницы быть на постоянном контроле у семейных терапевтов", - говорится в сообщении.

В больнице также отметили, что пациенты были не привиты. Как ранее сообщалось, 94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

Напомним, во Львове с 18 октября усилили карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. 14 октября львовская комиссия ТЭБ и ЧС решила также запретить проведение массовых мероприятий, а с 18 октября - перевести учебные заведения на дистанционное обучение.

Постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре. С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

В СНБО прогнозируют, что пик осенней вспышки COVID-19 придется на конец октября - начало ноября.