СБУ предотвратила потенциальные химические теракты в ЕС

Вывезти опасное вещество планировали из Закарпатской области.

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в ЕС. Это высокотоксичное вещество может использоваться для массовых химических терактов.

Злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти три килограмма ртути, информирует пресс-центр СБУ.

"Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую "услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом курьера ждал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро.

Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Малые Селменцы". При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него спрятанные емкости с ртутью.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с таможенной и пограничной службами под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Ранее в октябре Служба безопасности Украины задержала злоумышленников, которые торговали ртутью и огнестрельным оружием. Одним из организаторов "бизнеса" был экс-руководитель подразделения ГСЧС Украины во Львовской области. Группа злоумышленников действовала на территории Львовской и Закарпатской областей.

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