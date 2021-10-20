СБУ предотвратила потенциальные химические теракты в ЕС

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в ЕС . Это высокотоксичное вещество может использоваться для массовых химических терактов.

Злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти три килограмма ртути, информирует пресс-центр СБУ .

"Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую "услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом курьера ждал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро.

Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Малые Селменцы". При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него спрятанные емкости с ртутью.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с таможенной и пограничной службами под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Ранее в октябре Служба безопасности Украины задержала злоумышленников, которые торговали ртутью и огнестрельным оружием. Одним из организаторов "бизнеса" был экс-руководитель подразделения ГСЧС Украины во Львовской области. Группа злоумышленников действовала на территории Львовской и Закарпатской областей.