За сутки в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев ковида

За сутки в Украине были зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 447 детей и 435 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Были госпитализированы за сутки 5 468 человек, 495 пациентов умерли. Выздоровели - 7 605 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 679 185 человек, выздоровели - 2 344 799. От осложнений заболевания умерли 61 843 человека.

Всего было проведено 13 709 705 ПЦР-тестирований.

Фото: moz.gov.ua

19 октября, по данным Минздрава, прививки сделали более 226 тысяч украинцев. С начала вакцинальной кампании были привиты 8 207 903 человека, из них получили одну дозу - 8 207 901, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 14 865 911 прививок.

Напомним, 94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы. По прогнозам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), на этой неделе Украина побьет рекорд по новым случаям COVID-19.

Главный санврач Игорь Кузин считает, что спад осенней волны COVID-19 может начаться в ноябре.

Ранее Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, у педагогов и чиновников есть месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Согласно данным соцопроса, 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами. Поэтому в начале октября Кабмин выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации.

Сейчас в большинстве областей Украины действуют усиленные карантинные ограничения. Они не касаются только тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь. С 21 октября для поездок по Украине будут обязательны документы, подтверждающие СOVID-безопасность. За соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад. Сертификаты о вакцинации будут проверять по QR-коду.