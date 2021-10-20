За сутки в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев ковида

Госпитализированы 5 468 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев ковида
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

За сутки в Украине были зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 447 детей и 435 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Были госпитализированы за сутки 5 468 человек, 495 пациентов умерли. Выздоровели - 7 605 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 679 185 человек, выздоровели - 2 344 799. От осложнений заболевания умерли 61 843 человека.

Всего было проведено 13 709 705 ПЦР-тестирований.

Фото: moz.gov.ua

19 октября, по данным Минздрава, прививки сделали более 226 тысяч украинцев. С начала вакцинальной кампании были привиты 8 207 903 человека, из них получили одну дозу - 8 207 901, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 14 865 911 прививок.

Напомним, 94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы. По прогнозам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), на этой неделе Украина побьет рекорд по новым случаям COVID-19.

Главный санврач Игорь Кузин считает, что спад осенней волны COVID-19 может начаться в ноябре.

Ранее Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, у педагогов и чиновников есть месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Согласно данным соцопроса, 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами. Поэтому в начале октября Кабмин выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации.

Сейчас в большинстве областей Украины действуют усиленные карантинные ограничения. Они не касаются только тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь. С 21 октября для поездок по Украине будут обязательны документы, подтверждающие СOVID-безопасность. За соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад. Сертификаты о вакцинации будут проверять по QR-коду.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоуНа острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Херсонская область перешла в "красную" карантинную зонуХерсонская область перешла в "красную" карантинную зону
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерлиВ Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерли
В Украине от ковида умерли 538 человек за сутки - больше всего с начала пандемииВ Украине от ковида умерли 538 человек за сутки - больше всего с начала пандемии
За сутки в Украине зафиксировали 9 524 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 524 новых случая ковида
На Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из УкраиныНа Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из Украины
За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида
В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковидаВ Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковида
За сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковида
В Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человекаВ Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человека
В Украине выпал первый снег на популярном курорте в КарпатахВ Украине выпал первый снег на популярном курорте в Карпатах
Последние новости
Подгружаем последние новости