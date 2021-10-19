Alyona Alyona показала домик в лесу, где живет с бойфрендом

Alyona Alyona похвасталась кадрами из Финляндии, куда она улетела сразу же после съемок шоу "Танцы со звездами". В отпуск исполнительница отправилась не сама, а в компании со своим возлюбленным, звездой ТикТока YOXDENом.

Несмотря на то, что успешная украинская певица не комментирует свои отношения и до сих пор официально не подтвердила отношения с Денисом, все и так ясно. Совсем недавно влюбленные даже вместе пришли на церемонию награждения премии National Bloggers Awards.

О том, что они вместе улетели отдыхать Alyona Alyona и YOXDEN не сообщают. При этом влюбленные публикуют фото и видео из одного и того же места.

"Всем привет. Сегодня я была целую божью ночь в пути, сразу после "Танцев со звездами" в аэропорт поехала и наконец-то я приехала в отпуск в маленький городок в Финляндии под Хельсинки. Буду жить здесь несколько дней, и отдыхать", — отметила Alyona Alyona.

А Денис показал вид из окна их домика на реку и красивый густой лес.

"Ну что, разбойники, ура! Я уже приехал в Финляндию. Смотрите, какой здесь видок, река", — отметил он в видео.

Напомним, Alyona Alyona призналась, сколько тратит на себя денег каждый месяц.