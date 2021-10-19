В Запорожье 12-летняя девочка самостоятельно реанимировала мать, у которой остановилось сердце
Диспетчер скорой помощи оставалась на связи с девочкой и оказывала ей рекомендации.
В Запорожье 12-летняя девочка в течение 11 минут самостоятельно реанимировала мать, у которой остановилось сердце.
Об этом сообщил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины.
16 октября врачам поступил вызов от 12-летней девочки, которая сообщила, что ее мать потеряла сознание и не дышит. На место направили ближайшую бригаду скорой помощи, а диспетчер оставалась на связи с девочкой и предоставляла рекомендации по проведению реанимационных мероприятий.
"Обращаем внимание, что сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат", - говорится в сообщении.
После оказания медицинской помощи женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Напомним, в августе на станции киевского метро "Нивки" полицейский спас жизнь пассажира с помощью дефибриллятора.