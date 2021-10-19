Одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 млн украинцев

Вчера привились 193 069 человек.

Одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 8 млн украинцев
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Более 8 миллионов украинцев получили одну дозу вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Более 193 тыс. человек были провакцинированы вчера, 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, вчера первую прививку от коронавируса сделали 109 667 человек, завершили иммунизацию 83 402 человека.

Прививки проводили 957 мобильных бригад по иммунизации, 3 010 пунктов прививок и 349 центров массовой вакцинации.

Более 97 тыс. человек вчера получили прививки препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, почти 59,5 тыс. - препаратом CoronaVaс от китайской Sinovac Biotech, 36,5 тыс. - вакциной AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании были привиты 8 065 762 человека, из них одну дозу получили 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека. Всего было сделано 14 635 480 противоковидных прививок.

Напомним, в большинстве областей Украины действуют усиленные карантинные ограничения. Они не касаются только тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь.

С 21 октября для поездок по Украине обязательны документы, подтверждающие СOVID-безопасность. За соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад.Сертификаты о вакцинации от коронавируса будут проверять по QR-коду.

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