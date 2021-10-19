В Украине от ковида умерли 538 человек за сутки - больше всего с начала пандемии

В понедельник, 18 октября, в Украине подтвердили 15 579 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших вчера 1 309 детей и 282 медработника.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает, что вчера были зафиксированы 538 связанных с коронавирусом летальных случаев. Это самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии.

В больницы попали 2 852 больных, 7 776 украинцев выздоровели от ковида.

Больше всего случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки обнаружили в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 660 273 человека, выздоровели от коронавируса 2 337 194 человека, от осложнений заболевания умерли 61 348 пациентов.