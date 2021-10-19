В Украине от ковида умерли 538 человек за сутки - больше всего с начала пандемии

Вчера подтвердили более 15,5 тыс. случаев коронавируса.

В Украине от ковида умерли 538 человек за сутки - больше всего с начала пандемии
Фото: facebook/Юрій Рильчук

В понедельник, 18 октября, в Украине подтвердили 15 579 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших вчера 1 309 детей и 282 медработника.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает, что вчера были зафиксированы 538 связанных с коронавирусом летальных случаев. Это самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии.

В больницы попали 2 852 больных, 7 776 украинцев выздоровели от ковида.

Больше всего случаев коронавирусной болезни за прошедшие сутки обнаружили в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 660 273 человека, выздоровели от коронавируса 2 337 194 человека, от осложнений заболевания умерли 61 348 пациентов.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоуНа острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАНОсенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАН
Херсонская область перешла в "красную" карантинную зонуХерсонская область перешла в "красную" карантинную зону
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 9 524 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 524 новых случая ковида
На Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из УкраиныНа Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из Украины
За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида
В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковидаВ Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида
С начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцевС начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцев
За сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковида
В тайваньском городе Гаосюн результате пожара в доме погибли 46 человекВ тайваньском городе Гаосюн результате пожара в доме погибли 46 человек
В Норвегии в результате нападений мужчины с луком и стрелами погибли 5 человекВ Норвегии в результате нападений мужчины с луком и стрелами погибли 5 человек
За сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковида
В Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человекаВ Украине обнаружили еще почти 12 тыс. случаев ковида, вчера умерли 352 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости