94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав
"Поддельные документы о прививках подрывают доверие к эффективности вакцины".
По данным Министерства здравоохранения, с 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью с 11 по 17 октября, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные информационно-аналитической системы MedData.
В Минздраве отметили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после второй дозы вакцины, которую следует получить в рекомендован интервал.
Этот интервал составляет для вакцин:
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CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
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Comirnaty/Pfizer - 21 день;
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Moderna - 28 дней;
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AstraZeneca - 4-12 недель.
За 11-17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября крайней по мере одной дозой прививались 8 065 760 человек, двумя дозами - 6 573 564 человека.
"Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированы. Риск заболеть у невакцинированных в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины", - отметили в Минздраве.
Кроме того, в министерстве отметили, что поддельные документы о прививках подрывают доверие к эффективности вакцины.
"На статистику заболеваемости среди вакцинированных могут влиять поддельные документы о прививках. Человек с приобретенным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины", - говорится в сообщении.
Минздрав просит украинцев, которые знают о случаях подделки таких документов, сообщать о них в полицию или в контакт-центр министерства.
Напомним, Минздрав готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Ранее Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, педагоги и чиновники имеют месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Согласно данным соцопроса, 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.
В начале октября Кабмин выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации.
Сейчас в большинстве областей Украины действуют усиленные карантинные ограничения. Они не касаются только тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь. С 21 октября для поездок по Украине обязательные документы, подтверждающие СOVID-безопасность. За соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад. Сертификаты о вакцинации будут проверять по QR-коду.