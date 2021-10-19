94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, с 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью с 11 по 17 октября, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные информационно-аналитической системы MedData.

В Минздраве отметили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после второй дозы вакцины, которую следует получить в рекомендован интервал.

Этот интервал составляет для вакцин:

CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней

Comirnaty/Pfizer - 21 день;

Moderna - 28 дней;

AstraZeneca - 4-12 недель.

За 11-17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября крайней по мере одной дозой прививались 8 065 760 человек, двумя дозами - 6 573 564 человека.

"Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированы. Риск заболеть у невакцинированных в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины", - отметили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве отметили, что поддельные документы о прививках подрывают доверие к эффективности вакцины.

"На статистику заболеваемости среди вакцинированных могут влиять поддельные документы о прививках. Человек с приобретенным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины", - говорится в сообщении.

Минздрав просит украинцев, которые знают о случаях подделки таких документов, сообщать о них в полицию или в контакт-центр министерства.

Напомним, Минздрав готовит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Ранее Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, педагоги и чиновники имеют месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Согласно данным соцопроса, 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.

В начале октября Кабмин выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации.

Сейчас в большинстве областей Украины действуют усиленные карантинные ограничения. Они не касаются только тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь. С 21 октября для поездок по Украине обязательные документы, подтверждающие СOVID-безопасность. За соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад. Сертификаты о вакцинации будут проверять по QR-коду.