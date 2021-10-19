COVID-сертификаты могут потребовать всюду: украинцам рассказали, где и как у них будут проверять прививочные документы

Уже с 21 октября украинцев начнут проверять на наличие у них COVID-сертификатов. Проверку могут затеять в любых местах: в общественном транспорте, в заведениях питания, в магазинах, на рынках и вообще во всех местах, где обычно скапливается много людей.

Кто имеет право осуществлять проверку?

Право на такую проверку получили сотрудники Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульные полицейские.

Как будут осуществлять проверку?

Проверить граждан на наличие, а также достоверность прививочных документов можно будет с помощью специального программного обеспечения, которое уже разработано и будет установлено, в частности, на планшеты патрульных полицейских.

Оно позволит проверить достоверность представленного документа и в бумажном, и в электронном виде. Программа будет анализировать QR-код, отсканированный с представленного документа.

Что касается бумажных документов, то они, помимо прочего, должны содержать дополнительные реквизиты: информацию о том, каким препаратом прививали обладателя сертификата, количество полученных доз вакцины, а также подпись врача и мокрую печать официального учреждения здравоохранения.

Напомним, в регионах, где объявлены "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень карантина, проезд в общественном транспорте будет разрешен только при наличии COVID-паспорта или результата негативного ПЦР-тестирования на COVID-19.