Старшая дочь Анджелины Джоли впервые вышла в свет в платье

Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, войдя в пубертатный период, стала превращаться в мальчика. Известные родители никак не влияли на выбор ребенка и не запрещали малышке носить мальчишечью одежду, коротко обрезать волосы и быть пацанкой. Но, видимо, этот период прошел, так как 15-летняя красавица появилась на публике в платье.

Родная дочь Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик: Шайло впервые надела платье

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового супергеройского фильма "Вечные", в котором Анджелина Джоли сыграла одну из ключевых ролей. Она перевоплотилась в воительницу по имени Тена, которая обладает невероятной силой, скоростью и выносливостью.

На ковровой дорожке известная американская актриса появилась вместе со своими пятью детьми (старший находится в другой стране на учебе). Выглядит Джоли великолепно в элегантном платье без бретелек, с длинной юбкой и интересной отделкой. Но все внимание было приковано к ее старшей родной дочери – 15-летней Шайло Джоли Питт.

Родная дочь Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик: Шайло впервые надела платье

Дети Джоли сейчас

Родная дочь Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик: Шайло впервые надела платье

Дети Джоли февраль 2019 год

Девочка, которая годами выглядела как мальчик, носила шорты, объемные футболки, кроссовки и короткую стрижку, преобразилась. В свет юное создание вышло в платье песочного цвета с ассиметричной юбкой и на тонких бретельках. Девочка высокая и очень стройная, и невероятно похожа на своих звездных родителей. Волосы Шайло собрала в тугой хвост и завершила образ балетками на низком ходу.

Родная дочь Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик: Шайло впервые надела платье

Также поддержать маму пришли 20-летний Мэддокс, 16-летняя Захара и 13-летние близнецы Вивьен и Нокс. Вивьен также превратилась в прекрасную юную девушку. Девочка надела симпатичное платье цвета слоновой кости и кеды. Она сделала косой пробор на волосах и заколола часть локонов за ухом.

Родная дочь Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик: Шайло впервые надела платье

А вот единственная приемная дочь Анджелины Джоли надела мамино платье от Elie Saab Couture, в котором актриса пришла на церемонию вручения "Оскар" в 2014 году.

Напомним, Анджелина Джоли снова встречается с бывшим мужем.


Анастасия Березовская, Тудей

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