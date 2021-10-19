Украина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSE

Киевская школа экономики прогнозирует, что Украина уже на этой неделе побьет суточный рекорд по новым случаям COVID-19.

Об этом на брифинге во вторник рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Сегодня мы имеем новый рекорд по смертности, это 538 умерших за сутки. Это абсолютный максимум, который Украина наблюдала за всю пандемию. Стоит добавить, что это могут быть довнесенные данные за четыре дня", - сказал Ганиченко, посоветовав с осторожностью относиться к показателям.

"Мы ожидаем на этой неделе по той же причине новые рекорды и по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20 с половиной тысяч выявленных случаев, что будет новым абсолютным рекордом. И частично это связано с тем, что было влияние выходных дней - будет довведение данных", - сказал он.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.