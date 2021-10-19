Отопление в Киеве начнут включать 23 октября

Для полного подключения всей системы отопления может потребоваться до семи дней.

Отопление в Киеве начнут включать 23 октября
Фото: depositphotos/LCalek

Киевская городская государственная администрация решила начать отопительный сезон в жилых домах с 23 октября.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, на выходных ожидается падение среднесуточной температуры ниже 8 градусов, что дает основание для подключения всех домов к системам отопления.

"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы «не обогревать воздух» и подключать дома тогда, когда температура снизится", - цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Для полного подключения всей системы отопления в Киеве может потребоваться до семи дней.

Напомним, что отопительный сезон в Киеве уже де-факто начался. С 1 октября школы, детсады и больницы начали подключать к отоплению по индивидуальным заявкам.

В прошлом году отопление в Киеве начали подключать с 16 октября, а закончился отопительный сезон 12 апреля.

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