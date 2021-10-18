За сутки в Украине зафиксировали 9 524 новых случая ковида

Были госпитализированы за минувшие сутки 3 127 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 9 524 новых случая ковида
Фото: zaxid.net

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине были зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 790 детей и 122 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

55 897 человек были вакцинированы против ковида - одну дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы - 22 217.

Госпитализированы за минувшие сутки 3 127 человек. 177 пациентов умерли. 3 421 человек выздоровел.

За все время пандемии в Украине: заболели 2 644 694 человека; выздоровели 2 329 418. От осложнений заболевания умерли 60 810 человек.

Всего было проведено 13 581 768 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании были привиты 7 956 095 человек, из них получили одну дозу 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 14 446 255 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

Напомним, за субботу, 16 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 11 288 новых подтвержденных случаев коронавируса.

15 октября Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. А с понедельника, 18 октября, «красными» станут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство взрослого населения.

Совет национальной безопасности и обороны прогнозирует, что пик осенней волны COVID-19 придется на период с 20 октября по 5 ноября.

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