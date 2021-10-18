Полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов за неделю

Спрос на подделки появляется, потому что карантинные ограничения не действуют для вакцинированных.

На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-центр МВД .

"Поскольку вакцинированы и протестированы граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета. В конце для того, чтобы исключить любые злоупотребления, полиция отслеживает и документирует все факты предоставления услуг по фальсификации медицинских документов, связанных с COVID-19", - отметил он.

По словам Клименко, только на прошлой неделе правоохранители провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве .

Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два телеграмм-канала, через которые осуществляли заказ.

Напомним, в большинстве областей Украины действуют усиленные карантинные ограничения. Они не касаются только тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную болезнь.