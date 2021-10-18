Во Львове усилили карантинные меры: весь персонал ресторанов, кафе и магазинов должен быть вакцинирован

Во Львове с 18 октября усилили карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил городской голова Андрей Садовый.

"Мы переходим в режим жизни с определенными ограничениями, но других вариантов нет", - отметил он.

Садовый также рассказал о динамике распространения коронавируса.

"Суббота-воскресенье не являются критическим показателем, но все равно динамика распространения коронавируса наблюдается отрицательная. В наших больницах увеличивается количество больных, и эта тенденция имеет растущую динамику. Похоже, что если те действия, которые мы с сегодняшнего дня вводим в нашем городе, не дадут результата, то ограничения будут более жесткими", - сказал мэр.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня школьники находятся на каникулах. Также в городе жестко прописаны правила для ресторанов, кафе, магазинов - весь персонал должен быть вакцинирован. Нужно строго соблюдать масочный режим в транспорте, в общественных местах.

"Мы по Львову имеем достаточно неплохой резерв «ковидных» койкомест в больницах. На сегодня городские больницы заняты где-то на 52%, но месяц назад была совсем другая ситуация. Мы готовимся к худшим ситуациям, но лучше, чтобы такая подготовка была напрасной", - добавил Садовый.

Напомним, львовская комиссия ТЭБ и ЧС решила с 14 октября запретить проведение массовых мероприятий, а с 18 октября - перевести учебные заведения на дистанционное обучение.

По состоянию на 18 октября, в пяти областях введен "красный" уровень эпидопасности. Однако, по данным Минздрава, уровень заболеваемости превышает допустимое значение более чем в половине регионов Украины.

Постепенный рост заболеваемости ковидом начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. В СНБО прогнозируют, что пик осенней вспышки COVID-19 придется на конец октября - начало ноября.