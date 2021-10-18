В селе под Одессой пожилой мужчина поджег дом и подорвал себя гранатой

Полицейские несколько часов вели с ним переговоры, однако безрезультатно.

Поздно вечером 17 октября 62-летний житель села Усатово под Одессой погиб в своем частном доме в результате взрыва гранаты.

В областной полиции сообщили, что мужчина позвонил на "102" и заявил, что вооружен и хочет сдаться правоохранителям.

Правоохранители застали пьяного мужчину, который в одной руке держал пистолет, а в другой - гранату. Он угрожал, что взорвет гранату, если к нему кто-то приблизится.

Многочасовые переговоры были безрезультатными. "Объясняя свои действия проблемами в жизни, мужчина поджег свой дом, а затем и сам погиб от взрыва гранаты", - сообщили в полиции.

На месте инцидента работала следственная группа, отряд спецназовцев КОРД, взрывотехники, спасатели, газовая служба и сотрудники других ведомств.

Во время обыска в домовладении погибшего полицейские обнаружили два пистолета, заряженное патронами автоматическое оружие и остатки гранаты РГД-5. Все это, а также тело погибшего направили на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Продолжается следствие.

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