COVID-больницы в Херсоне и Одессе заполнены, больных везут в другие города

В Херсоне городские больницы, которые принимают больных СOVID-19, заполнены почти на 100%. Жителей города, заболевших коронавирусной болезнью, начали госпитализировать в соседние населенные пункты.

Об этом заявил и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня.

"Достаточно критическая ситуация на сегодняшний день с госпитализацией и койко-местами. На сегодняшний день городские больницы, которые работают с СOVID-19, заполнены почти на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Алешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", - отметил он в видеообращении по оперативной ситуации с СOVID-19 в Херсоне.

По данным Головни, за прошедшие длинные выходные в Херсоне на СOVID-19 заболели около 1,5 тысячи человек, 41 человек умер.

И.о. заместителя городского головы попросил херсонцев с пониманием отнестись к ситуации, когда больным предлагают госпитализироваться не в городские больницы.

Он также призвал серьезно отнестись к тем карантинным ограничениям, которые предусматривает "красная" карантинная зона. По его словам, ситуация в городе даже серьезнее, чем сегодня освещают СМИ .

О критической ситуации с коронавирусом в Одессе сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

"Мест в одесских больницах нет. Быстрая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск", - написала она в фейсбуке.

По словам волонтера, в ковидних отделениях персонала не хватает 1-2 медсестры на 50-60 пациентов.

"Откройте уже глаза те, кто кричит, что ковида нет. В городе просто беда. Когда она придет в ваш дом, уже будет поздно. Открыто пункты вакцинации! Все вакцины в доступе. Пожалуйста, отвезите туда хотя бы своих родителей - именно они сейчас главная группа риска", - призвала она одесситов.

Волонтер добавила, что на коронавирус также болеют дети. По ее словам, в ковидном детском отделении Одессы уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде.

Как сообщали, 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.