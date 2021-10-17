На Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из Украины

К поиску украинцев привлекали полицию, спасателей и монахов.

В Греции вечером 16 октября нашли двух украинских паломников, которые прибыли на Афон и отбились от группы. Их обнаружили у скита, принадлежащего монастырю Великая Лавра.

После суток поисков их нашли, сообщает местное издание Ekathimerini.

По данным полиции, когда украинцев нашли, они были истощенными, но невредимыми. Их доставили в румынский монастырь неподалеку для оказания первой помощи.

Двое украинцев сбились с дороги из-за густого тумана, дождя и темноты. Когда остальные паломники заметили их исчезновение, то обратилась в полицию.

В поисковой операции принимали участие 14 полицейских, 8 спасателей, а также монахи, хорошо ориентирующееся на местности.

Напомним, в начале октября двое закарпатцев хотели на джипе заехать на вершину, но авто перевернулось. Мужчины получили травмы.