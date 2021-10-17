Екатерина Бабкина получила премию Angelus за произведения, переведенные на польский язык

Она одержала победу за книгу "Мой дед танцевал лучше всех".

Лауреатом премии Центральной Европы Angelus за произведения, переведенные и изданные на польском языке, стала украинская писательница родом из Ивано-Франковска Екатерина Бабкина.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Literacka Nagroda Europy ?rodkowej Angelus.

Екатерина Бабкина получила победу за книгу «Мой дед танцевал лучше всех». Она получит 150 тысяч злотых. Переводчик книги, польский писатель и литературный критик, Богдан Задура получит 40 тысяч злотых.

Кроме того, Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Натальи Горбаневской. Этой наградой наградили по итогам читательского онлайн-опроса. Екатерина Бабкина получит трехмесячную стипендию на резиденцию во Вроцлавском доме литературы.

Екатерина Бабкина - украинская писательница, сценарист и драматург. Автор поэтических сборников «Огни святого Эльма», «Горчица», «Обезболивающее и снотворное», «Заговорено на любовь»; сборников рассказов «Лилу после тебя», «Счастливые голые люди»; романа «Соня»; сборников детских повестей «Тыквенный год» и «Шапочка и кит»; нон-фикшена для детей «Сила девушек» (в соавторстве с Марком Ливиным), воркбука «Привычка писать».

Литературная награда Angelus в виде премии и статуэтки вручается ежегодно с 2006 года за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в предыдущем году.