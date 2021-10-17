В Черновцах обстреляли автомобиль

Полицейские задержали мужчину, причастного к обстрелу автомобиля в Черновцах.

14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с огнестрельными ранениями рук, сообщили местные правоохранители.

Правоохранители установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения. На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести.

В ходе проведения неотложных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

16 октября по ходатайству правоохранительных органов суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.