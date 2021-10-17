Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев

Одну дозу получили 48 646 человек.

Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
Фото: ck-oda.gov.ua

За субботу, 16 октября 2021 года, в Украине от коронавируса было вакцинировано 82 800 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Одну дозу получили 48 646 человек, полностью иммунизированы - 34 154 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 635 170 человек, выписаны - 2 325 997, зафиксировано 60 633 летальных случая и проведено 13 557 776 ПЦР-тестирований.

С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 390 358 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины решило убрать интервал между вакцинациями. Теперь прививки от гриппа и коронавируса можно делать в один день.

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