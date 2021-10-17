За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида
Умерли 277 человек.
За пятницу, 15 октября, в Украине были зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев - 277.
За минувшие сутки были госпитализированы 2 859 человек, выздоровели 5 874 человека.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|
Регион
|
Подтверждены
|
Зарегистрированы умершие
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2623882
|
12983
|
60414
|
277
|
2322456
|
5874
|
г. Киев
|
243779
|
525
|
5646
|
20
|
224243
|
323
|
Винницкая
|
78947
|
208
|
1870
|
5
|
72781
|
109
|
Волынская
|
70746
|
229
|
1345
|
7
|
63206
|
31
|
Днепропетровская
|
164588
|
669
|
5170
|
22
|
142793
|
1355
|
Донецкая
|
112868
|
563
|
2849
|
1
|
97104
|
325
|
Житомирская
|
102649
|
666
|
2128
|
20
|
90783
|
105
|
Закарпатская
|
65738
|
96
|
1676
|
2
|
61482
|
46
|
Запорожская
|
125380
|
917
|
2883
|
10
|
107811
|
428
|
Ивано-Франковская
|
95937
|
232
|
2287
|
2
|
89210
|
104
|
Киевская
|
140522
|
365
|
3015
|
3
|
129602
|
100
|
Кировоградская
|
22896
|
69
|
922
|
1
|
20499
|
25
|
Луганская
|
40777
|
592
|
1299
|
22
|
30363
|
219
|
Львовская
|
163149
|
927
|
4157
|
23
|
139461
|
111
|
Николаевская
|
78171
|
207
|
2076
|
13
|
72201
|
185
|
Одесская
|
168849
|
1321
|
3556
|
14
|
145056
|
132
|
Полтавская
|
87901
|
152
|
2028
|
5
|
80167
|
8
|
Ровенская
|
91346
|
514
|
1380
|
9
|
83424
|
259
|
Сумская
|
92204
|
749
|
1591
|
29
|
81693
|
283
|
Тернопольская
|
82230
|
163
|
1431
|
14
|
74766
|
189
|
Харьковская
|
185462
|
1293
|
4301
|
19
|
156330
|
700
|
Херсонская
|
50548
|
831
|
1482
|
0
|
39359
|
174
|
Хмельницкая
|
103147
|
423
|
2150
|
9
|
92169
|
181
|
Черкасская
|
92525
|
291
|
1449
|
9
|
83700
|
26
|
Черновицкая
|
97830
|
516
|
2218
|
10
|
84976
|
199
|
Черниговская
|
65693
|
465
|
1505
|
8
|
59277
|
257
За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, были зафиксированы 60 414 летальных случаев, провели 13 524 231 ПЦР-тестирование.
Напомним, за четверг, 14 октября, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса. Летальных случаев - 202.