За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида

За пятницу, 15 октября, в Украине были зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев - 277.

За минувшие сутки были госпитализированы 2 859 человек, выздоровели 5 874 человека.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион Подтверждены Зарегистрированы умершие Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2623882 12983 60414 277 2322456 5874 г. Киев 243779 525 5646 20 224243 323 Винницкая 78947 208 1870 5 72781 109 Волынская 70746 229 1345 7 63206 31 Днепропетровская 164588 669 5170 22 142793 1355 Донецкая 112868 563 2849 1 97104 325 Житомирская 102649 666 2128 20 90783 105 Закарпатская 65738 96 1676 2 61482 46 Запорожская 125380 917 2883 10 107811 428 Ивано-Франковская 95937 232 2287 2 89210 104 Киевская 140522 365 3015 3 129602 100 Кировоградская 22896 69 922 1 20499 25 Луганская 40777 592 1299 22 30363 219 Львовская 163149 927 4157 23 139461 111 Николаевская 78171 207 2076 13 72201 185 Одесская 168849 1321 3556 14 145056 132 Полтавская 87901 152 2028 5 80167 8 Ровенская 91346 514 1380 9 83424 259 Сумская 92204 749 1591 29 81693 283 Тернопольская 82230 163 1431 14 74766 189 Харьковская 185462 1293 4301 19 156330 700 Херсонская 50548 831 1482 0 39359 174 Хмельницкая 103147 423 2150 9 92169 181 Черкасская 92525 291 1449 9 83700 26 Черновицкая 97830 516 2218 10 84976 199 Черниговская 65693 465 1505 8 59277 257

За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, были зафиксированы 60 414 летальных случаев, провели 13 524 231 ПЦР-тестирование.

Напомним, за четверг, 14 октября, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса. Летальных случаев - 202.