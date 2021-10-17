За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида

Умерли 277 человек.

За сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев ковида
Фото: Київрада

За пятницу, 15 октября, в Украине были зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев - 277.

За минувшие сутки были госпитализированы 2 859 человек, выздоровели 5 874 человека.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион

Подтверждены

Зарегистрированы умершие

Выздоровели

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2623882

12983

60414

277

2322456

5874

г. Киев

243779

525

5646

20

224243

323

Винницкая

78947

208

1870

5

72781

109

Волынская

70746

229

1345

7

63206

31

Днепропетровская

164588

669

5170

22

142793

1355

Донецкая

112868

563

2849

1

97104

325

Житомирская

102649

666

2128

20

90783

105

Закарпатская

65738

96

1676

2

61482

46

Запорожская

125380

917

2883

10

107811

428

Ивано-Франковская

95937

232

2287

2

89210

104

Киевская

140522

365

3015

3

129602

100

Кировоградская

22896

69

922

1

20499

25

Луганская

40777

592

1299

22

30363

219

Львовская

163149

927

4157

23

139461

111

Николаевская

78171

207

2076

13

72201

185

Одесская

168849

1321

3556

14

145056

132

Полтавская

87901

152

2028

5

80167

8

Ровенская

91346

514

1380

9

83424

259

Сумская

92204

749

1591

29

81693

283

Тернопольская

82230

163

1431

14

74766

189

Харьковская

185462

1293

4301

19

156330

700

Херсонская

50548

831

1482

0

39359

174

Хмельницкая

103147

423

2150

9

92169

181

Черкасская

92525

291

1449

9

83700

26

Черновицкая

97830

516

2218

10

84976

199

Черниговская

65693

465

1505

8

59277

257

За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, были зафиксированы 60 414 летальных случаев, провели 13 524 231 ПЦР-тестирование.

Напомним, за четверг, 14 октября, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса. Летальных случаев - 202.

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