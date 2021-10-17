Дочь Билла Гейтса вышла замуж за наездника из Египта

Старшая дочь Билла Гейтса 16 октября вышла замуж. Свадьба 25-летней Дженнифер Гейтс и 30-летнего египетского наездника Найеля Нассара состоялась в Нью-Йорке - на конной ферме, которую Дженнифер Гейтс подарили родители в 2018 году после окончания Стэнфордского университета.

Семье миллиардера свадьба дочери обошлась примерно в $2 млн. В роскошном особняке Дженнифер собрались около 300 гостей, для которых на ранчо построили специальные павильоны.

В день свадьбы гостей развлекала популярная группа Coldplay. Невеста была одета в платье от Vera Wang с полупрозрачным корсетом из изящного кружева и многослойной воздушной юбкой из роскошного тюля. Подружки невесты несли 3-метровую фату и были одеты в одинаковые зеленые платья. В руках они держали букеты из сухоцветов.

За день до пышной церемонии жених и невеста тайно поженились по мусульманскому обряду. Пышное торжество с гостями и родителями было перенесено на другой день. Тогда же состоялась и фотосессия пары.

С будущим мужем Дженнифер Гейтс познакомилась во время учебы в престижном Стэнфордском университете. Найель Нассара родился в Чикаго в семье египтян. О своей помолвке пара объявила в январе 2020 года, но из-за карантина свадьбу перенесли на 2021 год. Уже как два года Дженнифер с Найелем живут вместе. Они оба любят конный спорт и занимаются благотворительностью.

Дженнифер Гейтс решила не идти по стопам отца и поступила на медицинский факультет. В будущем наследница Гейтса мечтает работать в больнице и спасать жизни людей.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс после развода отдал своей жене Мелинде акций на 3 миллиарда долларов.