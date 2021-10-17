Олег Винник отменил концерты из-за болезни

Олег Винник записал видеообращение к своим фанатам, в котором назвал причину отмены своих концертов в Запорожье. Артист огорчен тем, что люди купили билеты, но не смогли провести вечер со своим кумиром. Однако, медики категорически запретили Виннику выходить на сцену в ближайшее время.

“Очень тяжело и больно“: Олег Винник отменил концерты из-за длительной болезни

Во время гастролей по Украине, которые продолжаются уже несколько месяцев, у Олега Винника диагностировали ларингит, и врачи запретили ему петь.

"Так случилось, что по состоянию своего здоровья я не смог провести два концерта в день из-за ларингита, с которым я езжу уже четыре недели. Мне очень тяжело и больно переносить концерты, ведь это очень ценно, когда зрители приходят к тебе...Хочу извиниться перед вами. Мы концерты эти проведем...", - сказал в своем обращении к зрителям Олег Винник.

Концерты которые должны были состояться в Запорожье 16 октября, будут перенесены на 12 марта (16:00 и 19:00). Купленные билеты останутся действительными.

Ранее Олег Винник опубликовал кадры со свидания с таинственной молодой блондинкой.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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