В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида

Летальных случаев – 219.

В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида
Фото: Киевсовет

За субботу, 16 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 1 086, медработников - 154.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 219.

За минувшие сутки госпитализировано 4 747 человек; выздоровело 3 541 человек.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2635170

11288

60633

219

2325997

3541

г. Киев

244230

451

5664

18

224341

98

Винницкая

79125

178

1872

2

72876

95

Волынская

71015

269

1349

4

63259

53

Днепропетровская

165336

748

5193

23

143085

292

Донецкая

113802

934

2852

3

97302

198

Житомирская

102907

258

2141

13

90900

117

Закарпатская

65806

68

1678

2

61550

68

Запорожская

126058

678

2905

22

107868

57

Ивано-Франковская

96220

283

2292

5

89345

135

Киевская

140856

334

3015

0

129701

99

Кіровоградская

22968

72

923

1

20510

11

Луганская

41074

297

1305

6

30478

115

Львовская

163737

588

4174

17

139564

103

Николаевская

78465

294

2087

11

72445

244

Одесская

170245

1396

3582

26

145358

302

Полтавская

88211

310

2035

7

80168

1

Ровенская

91655

309

1383

3

83514

90

Сумская

92842

638

1597

6

81901

208

Тернопольская

82574

344

1437

6

74998

232

Харьковская

186410

948

4324

23

156807

477

Херсонская

51157

609

1487

5

39557

198

Хмельницкая

103531

384

2154

4

92217

48

Черкасская

92859

334

1449

0

83778

78

Черновицкая

98266

436

2229

11

85172

196

Черниговская

65821

128

1506

1

59303

26

За все время пандемии в Украине заболело - 2 635 170 человек; выздоровело - 2 325 997, зафиксировано 60 633 летальных случая и проведено 13 557 776 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 15 октября, в Украине зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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