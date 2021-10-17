В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 219.
За субботу, 16 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 1 086, медработников - 154.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев - 219.
За минувшие сутки госпитализировано 4 747 человек; выздоровело 3 541 человек.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2635170
|
11288
|
60633
|
219
|
2325997
|
3541
|
г. Киев
|
244230
|
451
|
5664
|
18
|
224341
|
98
|
Винницкая
|
79125
|
178
|
1872
|
2
|
72876
|
95
|
Волынская
|
71015
|
269
|
1349
|
4
|
63259
|
53
|
Днепропетровская
|
165336
|
748
|
5193
|
23
|
143085
|
292
|
Донецкая
|
113802
|
934
|
2852
|
3
|
97302
|
198
|
Житомирская
|
102907
|
258
|
2141
|
13
|
90900
|
117
|
Закарпатская
|
65806
|
68
|
1678
|
2
|
61550
|
68
|
Запорожская
|
126058
|
678
|
2905
|
22
|
107868
|
57
|
Ивано-Франковская
|
96220
|
283
|
2292
|
5
|
89345
|
135
|
Киевская
|
140856
|
334
|
3015
|
0
|
129701
|
99
|
Кіровоградская
|
22968
|
72
|
923
|
1
|
20510
|
11
|
Луганская
|
41074
|
297
|
1305
|
6
|
30478
|
115
|
Львовская
|
163737
|
588
|
4174
|
17
|
139564
|
103
|
Николаевская
|
78465
|
294
|
2087
|
11
|
72445
|
244
|
Одесская
|
170245
|
1396
|
3582
|
26
|
145358
|
302
|
Полтавская
|
88211
|
310
|
2035
|
7
|
80168
|
1
|
Ровенская
|
91655
|
309
|
1383
|
3
|
83514
|
90
|
Сумская
|
92842
|
638
|
1597
|
6
|
81901
|
208
|
Тернопольская
|
82574
|
344
|
1437
|
6
|
74998
|
232
|
Харьковская
|
186410
|
948
|
4324
|
23
|
156807
|
477
|
Херсонская
|
51157
|
609
|
1487
|
5
|
39557
|
198
|
Хмельницкая
|
103531
|
384
|
2154
|
4
|
92217
|
48
|
Черкасская
|
92859
|
334
|
1449
|
0
|
83778
|
78
|
Черновицкая
|
98266
|
436
|
2229
|
11
|
85172
|
196
|
Черниговская
|
65821
|
128
|
1506
|
1
|
59303
|
26
За все время пандемии в Украине заболело - 2 635 170 человек; выздоровело - 2 325 997, зафиксировано 60 633 летальных случая и проведено 13 557 776 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 15 октября, в Украине зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случаев коронавируса.