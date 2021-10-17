В Украине зафиксировано более 11 тысяч новых случаев ковида

За субботу, 16 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 1 086, медработников - 154.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 219.

За минувшие сутки госпитализировано 4 747 человек; выздоровело 3 541 человек.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2635170 11288 60633 219 2325997 3541 г. Киев 244230 451 5664 18 224341 98 Винницкая 79125 178 1872 2 72876 95 Волынская 71015 269 1349 4 63259 53 Днепропетровская 165336 748 5193 23 143085 292 Донецкая 113802 934 2852 3 97302 198 Житомирская 102907 258 2141 13 90900 117 Закарпатская 65806 68 1678 2 61550 68 Запорожская 126058 678 2905 22 107868 57 Ивано-Франковская 96220 283 2292 5 89345 135 Киевская 140856 334 3015 0 129701 99 Кіровоградская 22968 72 923 1 20510 11 Луганская 41074 297 1305 6 30478 115 Львовская 163737 588 4174 17 139564 103 Николаевская 78465 294 2087 11 72445 244 Одесская 170245 1396 3582 26 145358 302 Полтавская 88211 310 2035 7 80168 1 Ровенская 91655 309 1383 3 83514 90 Сумская 92842 638 1597 6 81901 208 Тернопольская 82574 344 1437 6 74998 232 Харьковская 186410 948 4324 23 156807 477 Херсонская 51157 609 1487 5 39557 198 Хмельницкая 103531 384 2154 4 92217 48 Черкасская 92859 334 1449 0 83778 78 Черновицкая 98266 436 2229 11 85172 196 Черниговская 65821 128 1506 1 59303 26

За все время пандемии в Украине заболело - 2 635 170 человек; выздоровело - 2 325 997, зафиксировано 60 633 летальных случая и проведено 13 557 776 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 15 октября, в Украине зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случаев коронавируса.