На территории Авдеевского коксохимического завода с пожаром боролись 34 спасателя

Загорелась конвейерная лента.

В Донецкой области произошел пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили чрезвычайники.

Информация о пожаре поступила к спасателям 16 октября в 9:52.

Пламя занялось на территории коксового цеха №1.

Бойцы ГСЧС установили, что на высоте 15 м и 40 м происходит горение конвейерной ленты на территории цеха.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

"Пожар локализован в 11:06, ликвидирован - в 11:23. От Главного управления были привлечены 34 человека личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября в закарпатском городе Мукачево произошел масштабный пожар в здании бывшего завода "Мукачевприбор".

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