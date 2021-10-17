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2021-10-17
На территории Авдеевского коксохимического завода с пожаром боролись 34 спасателя
Загорелась конвейерная лента.
В Донецкой области произошел пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили чрезвычайники.
Информация о пожаре поступила к спасателям 16 октября в 9:52.
Пламя занялось на территории коксового цеха №1.
Бойцы ГСЧС установили, что на высоте 15 м и 40 м происходит горение конвейерной ленты на территории цеха.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
"Пожар локализован в 11:06, ликвидирован - в 11:23. От Главного управления были привлечены 34 человека личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября в закарпатском городе Мукачево произошел масштабный пожар в здании бывшего завода "Мукачевприбор".