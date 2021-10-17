На территории Авдеевского коксохимического завода с пожаром боролись 34 спасателя

В Донецкой области произошел пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили чрезвычайники.

Информация о пожаре поступила к спасателям 16 октября в 9:52.

Пламя занялось на территории коксового цеха №1.

Бойцы ГСЧС установили, что на высоте 15 м и 40 м происходит горение конвейерной ленты на территории цеха.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

"Пожар локализован в 11:06, ликвидирован - в 11:23. От Главного управления были привлечены 34 человека личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября в закарпатском городе Мукачево произошел масштабный пожар в здании бывшего завода "Мукачевприбор".