Ляшко призвал пожилых людей прививаться - не верьте фрикам

80% летальных случаев от ковида - среди людей старше 60 лет.

Ляшко призвал пожилых людей прививаться - не верьте фрикам
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и не верить никаким фрикам.

"Я обращаюсь сейчас ко всем. Вакцина в Украине эффективна, безопасна и защищает от средней тяжести и тяжелого течения болезни. И не верьте, пожалуйста, никаким фрикам", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Ляшко, в частности, акцентировал внимание на вакцинации пожилых людей. "Дети, пожалуйста, которые вакцинировались, помогите провакцинировать своих родителей. Поверьте, лучше готовиться к новогодним праздникам в кругу семьи", - сказал он.

По его словам, в реанимации сегодня - преимущественно пожилые люди. 80% летальных случаев от ковида - среди людей старше 60 лет.

"Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех - от 18-ти до 60-ти. Для 60+ мы даже сейчас открыли и пункты прививок в отделениях "Укрпочты", люди пенсионного возраста чаще всего посещают эти учреждения", - добавил министр.

Напомним, первые временные пункты вакцинации в отделениях "Укрпочты" заработали 7 октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусаВ воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций
Нынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - ЛяшкоНынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко
За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людейЗа 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей
Осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАНОсенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАН
Блок рекламы


Похожие новости
За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людейЗа 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей
Нынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - ЛяшкоНынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко
В Батуми обрушился подъезд пятиэтажки, под завалами ищут людейВ Батуми обрушился подъезд пятиэтажки, под завалами ищут людей
Ляшко пообещал внезапные проверки на золотистый стафилококк по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школеЛяшко пообещал внезапные проверки на золотистый стафилококк по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе
Сейчас вакцины обеспечивают защиту людей от тяжелых форм ковида, а не коллективный иммунитет, - ВОЗСейчас вакцины обеспечивают защиту людей от тяжелых форм ковида, а не коллективный иммунитет, - ВОЗ
Тысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ АфинТысячам людей пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров близ Афин
В Кривом Роге произошел пожар в пансионате для пожилых людейВ Кривом Роге произошел пожар в пансионате для пожилых людей
В криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умершихВ криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умерших
В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"
В Украине начали вакцинировать лиц 60+, заключенных и людей с хроническими болезнямиВ Украине начали вакцинировать лиц 60+, заключенных и людей с хроническими болезнями
Последние новости
Подгружаем последние новости