Ляшко призвал пожилых людей прививаться - не верьте фрикам

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и не верить никаким фрикам.

"Я обращаюсь сейчас ко всем. Вакцина в Украине эффективна, безопасна и защищает от средней тяжести и тяжелого течения болезни. И не верьте, пожалуйста, никаким фрикам", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Ляшко, в частности, акцентировал внимание на вакцинации пожилых людей. "Дети, пожалуйста, которые вакцинировались, помогите провакцинировать своих родителей. Поверьте, лучше готовиться к новогодним праздникам в кругу семьи", - сказал он.

По его словам, в реанимации сегодня - преимущественно пожилые люди. 80% летальных случаев от ковида - среди людей старше 60 лет.

"Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех - от 18-ти до 60-ти. Для 60+ мы даже сейчас открыли и пункты прививок в отделениях "Укрпочты", люди пенсионного возраста чаще всего посещают эти учреждения", - добавил министр.

Напомним, первые временные пункты вакцинации в отделениях "Укрпочты" заработали 7 октября.