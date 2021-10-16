Похищение 19-летней девушки во Львове: сообщили детали расследования

Четырем злоумышленникам, в частности, двум подросткам, сообщили подозрение по фактам похищения во Львове 19-летней девушки и вымогательства у ее отца 2 млн евро.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозрение сообщено по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство по предварительному сговору группой лиц.

Следствие установило, что подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове. После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили ее свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, после обращения родителей в полицию, стражи порядка установили место содержания девушки, освободили ее и задержали похитителей.

В сентябре в Одессе полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы и похищении 19-летней девушки.