С начала года в "жилищных пожарах" погибли более 1 200 украинцев

С начала 2021 года в Украине в жилых домах произошло около 21 тысячи пожаров.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В них погибли более 1 200 человек.

Спасатели напомнили украинцам правила безопасного обогрева помещений.

Они призывают использовать печное отопление и обогреватели, соблюдая правила пожарной безопасности и не применять несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.

Украинцев просят не использовать электрообогревательные приборы для сушки одежды и других материалов и выключать обогреватели при выходе из дома.

"Следите за состоянием и исправностью электросети, не включайте одновременно много электроприборов в удлинитель, поскольку электросеть может не выдержать перегрузки", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники еще раз подчеркивают, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра и позволять им играть со спичками. Нельзя также курить в постели.

Напомним, в результате пожара в многоэтажке в Соломенском районе Киева погиб мужчина.

В сентябре в киевском хостеле произошел пожар, в котором погиб 34-летний мужчина.