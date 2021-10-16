СБУ задержала злоумышленников, которые 5 лет назад нападали на банки и инкассаторские автомобили

По информации LB, злоумышленники в прошлом имели отношение к добробату "Азов".

Служба безопасности Украины задержала троих человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье, сообщила пресс-служба СБУ.

По сообщению источников LB.ua в правоохранительных органах, мужчины, которые входят в состав преступной группировки, в прошлом имели отношение к добробату “Азов”.

В Службе безопасности сообщили, что они все это время скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления, в частности, похищали транспортные средства и другое имущество. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

Всего преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения.

По полученным данным СБУ, в последнее время задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

"Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы. Данная преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.

"Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ", - добавили в СБУ.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве на Русановке двое неизвестных взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка". Злоумышленниками оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусаВ воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций
Нынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - ЛяшкоНынешняя волна ковида началась раньше, чем прогнозировали, - Ляшко
За 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людейЗа 9 месяцев 2021 года нашли почти 8 тысяч пропавших людей
Осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАНОсенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАН
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве милиция задержала группу "клофелинщиков"В Киеве милиция задержала группу "клофелинщиков"
Полиция нашла троицу школьников-беглецов с Обуховщины, которые сделали тайник в кукурузном полеПолиция нашла троицу школьников-беглецов с Обуховщины, которые сделали тайник в кукурузном поле
На Житомирщине СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"На Житомирщине СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"
СБУ задержала членов банды, которые терроризировали жителей города на ОдесщинеСБУ задержала членов банды, которые терроризировали жителей города на Одесщине
Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасовПолиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов
Хасиды, которые были в Умани, массово заразились коронавирусомХасиды, которые были в Умани, массово заразились коронавирусом
В Хмельницком до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школеВ Хмельницком до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школе
В Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День НезависимостиВ Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День Независимости
На Закарпатье нашли четырех детей, которые накануне заблудились в лесуНа Закарпатье нашли четырех детей, которые накануне заблудились в лесу
На Закарпатье ищут 4 детей, которые пошли в лес собирать черникуНа Закарпатье ищут 4 детей, которые пошли в лес собирать чернику
Последние новости
Подгружаем последние новости