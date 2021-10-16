СБУ задержала злоумышленников, которые 5 лет назад нападали на банки и инкассаторские автомобили

По информации LB, злоумышленники в прошлом имели отношение к добробату "Азов".

Служба безопасности Украины задержала троих человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье, сообщила пресс-служба СБУ .

По сообщению источников LB.ua в правоохранительных органах, мужчины, которые входят в состав преступной группировки, в прошлом имели отношение к добробату “Азов”.

В Службе безопасности сообщили, что они все это время скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления, в частности, похищали транспортные средства и другое имущество. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

Всего преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения.

По полученным данным СБУ , в последнее время задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

"Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы. Данная преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.

"Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ , Центра специальных операций "А" СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ ", - добавили в СБУ .