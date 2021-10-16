В результате пожара в киевской 17-этажке погиб мужчина

Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

В результате пожара в киевской 17-этажке погиб мужчина
Фото: promin.cv.ua

В результате пожара в многоэтажке в Соломенском районе Киева погиб мужчина.

Об этом сообщили столичные спасатели.

Пожар произошел на проспекте Отрадном, 55, чрезвычайники получили информацию о событии 15 октября в 17:27.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-этаже 17-этажного жилого дома.

"Из квартиры, где возник пожар, спасатели вынесли на свежий воздух мужчину и с признаками отравления продуктами горения передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, мужчину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В результате пожара были повреждены бытовые вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Всего к ликвидации пожара привлекли 15 пожарных.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, 14 октября во Львове возник пожар в металлическом вагончике, в результате которого погибли три человека.

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