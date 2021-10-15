На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу

Шоу запустили в ходе трансформации острова, которая продолжается там по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Запорожский остров Хортица становится одним из главных туристических магнитов Украины.

В ходе трансформации и реконструкции острова, которая проходит там по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка», запустили уникальное лазерное шоу, которое сочетает ландшафт этого места и его значение для истории страны.

Запуск шоу состоялся 14 октября и теперь трижды за вечер гости Хортицы могут смотреть 10-минутное масштабное световое представление «Трансформация через историю», созданное при поддержке Метинвест Групп.

Также каждый посетитель может самостоятельно запускать короткие световые инсталляции. Для этого необходимо считать QR-коды, размещенные на крыше Музея истории запорожского казачества. Они дают историческую справку и проектирует в небо, на холм и пороги Днепра символы этого места. По словам генерального директора Национального заповедника «Хортица» Максима Остапенко, лазерное шоу будет востребованным и абсолютно бесплатным.

«Любой посетитель острова сможет управлять световой инсталляцией, от этого захватывает дух. Плюс получит в интересной форме информацию о Хортице и ее истории. Такого нет нигде в стране. Именно благодаря таким достопримечательностями, обновленным знаковым объектам на острове, благодаря новому арт-объекту «Круг Единства» мы ожидаем значительное увеличение количества туристов», - рассказал он.

На Хортице в ходе реализации программ президента Владимира Зеленского «Большая стройка» и «Большая реставрация» ведут реконструкцию Музея истории казачества, уже открыты после реконструкции Холм Единства, смотровая площадка, «Казацкий Круг», пешеходные дорожки. По инициативе первой леди Елены Зеленской Хортица станет полностью безбарьерной.

Как пояснил координатор программы «Большая стройка», заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, это только старт реставрации Хортицы.

«В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства. Легендарный остров в Запорожье - место силы всей Украины», - добавил он.

Напомним, в течение трех лет по программе «Большая реставрация», которая входит в программу Владимира Зеленского «Большая стройка», в Украине планируется восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия.

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