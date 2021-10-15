Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро

В преступлении подозревают трех человек, которых задержали.

Во Львове полицейские задержали группу злоумышленников по подозрению в похищении девушки, за освобождение которой похитители требовали 2 миллиона евро.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины.

"Сообщение о похищении человека поступило в полицию 14 октября около 20.30. По словам заявителя, жителя Червонограда, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, удерживают ее в неизвестном месте и требуют за освобождение девушки два миллиона евро. Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму", - говорится в сообщении.

К раскрытию преступления были привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области во главе с начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области, генералом полиции третьего ранга Александром Шляховским.

"Оперативники уголовного розыска совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективами) установили место, где злоумышленники удерживали свою жертву - в квартире одного из домов на улице Городецкой во Львове. После этого полицейские освободили девушку и задержали похитителей", - сообщил Шляховская.

Злоумышленники, трое жителей Червонограда, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры пресечения.

Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог.

"По данному факту следователи полиции Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в сентябре в Одессе полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы и похищении 19-летней девушки.

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