Мак Леонов попал в ДТП

Украинский танцор Макс Леонов перепугал своих фанатов, опубликовав фото своего разбитого авто. Победитель "Танцы со звездами" 2020-го года рассказал, что с ним произошло.

Партнер Евгении Власовой по “Танцам со звездами“ попал в ДТП

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз хореограф опубликовал снимок, сделанный на дороге. Его роскошная черная бэха припаркована по левой полосе дороги у отбойника. Удар пришелся спереди со стороны водителя. Учитывая, что на встречку вылететь никто не мог, Макс Леонов мог не справиться с управлением и влететь в ограждение, его также могли подрезать или он въехал в резко затормозившую спереди машину.

Подробностей своим поклонникам партнер Евгении Власовой в новом сезоне танцевального шоу не дал. Позже он сообщил, что с ним все в порядке.

Партнер Евгении Власовой по “Танцам со звездами“ попал в ДТП

"Извините за шок-контент средь бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое главное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть", — подчеркнул хореограф.

Евгения Власова и Макс Леонов все еще борются в шоу "Танцы со звездами". Они держат среднюю планку и всегда оказываются в середине турнирной таблицы. Например, на той неделе, по оценкам судей, пара набрала 32 балла. Лучшими стали Артур Логай и Анна Карелина с 37-ю баллами. Дмитрий Каднай и Алина Ли уверенно держатся в лидерах, оказываясь в тройке лучших.

Напомним, ведущая “Танцы со звездами“ призналась, почему заняла место Тины Кароль на проекте.


Анастасия Березовская, Тудей

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