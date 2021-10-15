Херсонская область перешла в "красную" карантинную зону
"Оранжевыми" являются 17 регионов.
С сегодняшнего дня, 15 октября, Херсонская область вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.
По словам заместителя Министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности, что дает основания для введения красного уровня.
В частности, превышение фиксируется по количеству госпитализированных пациентов в течение последних 7 дней и составляет на 100 тыс. населения 76,7.
Также, согласно данным Минздрава, "оранжевыми" являются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Напомним, при введении "красного" уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения.
Также запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 - более 65%;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20%;
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.