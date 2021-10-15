Херсонская область перешла в "красную" карантинную зону

С сегодняшнего дня, 15 октября, Херсонская область вошла в "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

По словам заместителя Министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности, что дает основания для введения красного уровня.

В частности, превышение фиксируется по количеству госпитализированных пациентов в течение последних 7 дней и составляет на 100 тыс. населения 76,7.

Также, согласно данным Минздрава, "оранжевыми" являются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, при введении "красного" уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения.

Также запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков: