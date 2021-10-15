За сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковида
Умерли 202 человека.
За четверг, 14 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За минувшие сутки были госпитализированы 4 947 человек, выздоровели - 4 591 человек.
Летальных случаев - 202.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|
Регион
|
Подтверждены
|
Зарегистрированы умершие
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2610899
|
13624
|
60137
|
202
|
2316582
|
4591
|
г. Киев
|
243254
|
456
|
5626
|
17
|
223920
|
424
|
Винницкая
|
78739
|
270
|
1865
|
9
|
72672
|
77
|
Волынская
|
70517
|
284
|
1338
|
5
|
63175
|
46
|
Днепропетровская
|
163919
|
1332
|
5148
|
23
|
141438
|
1124
|
Донецкая
|
112305
|
816
|
2848
|
3
|
96779
|
67
|
Житомирская
|
101983
|
860
|
2108
|
8
|
90678
|
228
|
Закарпатская
|
65642
|
129
|
1674
|
1
|
61436
|
36
|
Запорожская
|
124463
|
927
|
2873
|
21
|
107383
|
286
|
Ивано-Франковская
|
95705
|
290
|
2285
|
2
|
89106
|
102
|
Киевская
|
140157
|
391
|
3012
|
11
|
129502
|
87
|
Кировоградская
|
22827
|
78
|
921
|
3
|
20474
|
6
|
Луганская
|
40185
|
213
|
1277
|
1
|
30144
|
125
|
Львовская
|
162222
|
816
|
4134
|
6
|
139350
|
146
|
Николаевская
|
77964
|
237
|
2063
|
10
|
72016
|
124
|
Одесская
|
167528
|
753
|
3542
|
16
|
144924
|
248
|
Полтавская
|
87749
|
230
|
2023
|
2
|
80159
|
39
|
Ровенская
|
90832
|
308
|
1371
|
10
|
83165
|
67
|
Сумская
|
91455
|
681
|
1562
|
4
|
81410
|
238
|
Тернопольская
|
82067
|
514
|
1417
|
5
|
74577
|
175
|
Харьковская
|
184169
|
1492
|
4282
|
21
|
155630
|
578
|
Херсонская
|
49717
|
709
|
1482
|
1
|
39185
|
90
|
Хмельницкая
|
102724
|
655
|
2141
|
3
|
91988
|
161
|
Черкасская
|
92234
|
274
|
1440
|
2
|
83674
|
9
|
Черновицкая
|
97314
|
579
|
2208
|
17
|
84777
|
106
|
Черниговская
|
65228
|
330
|
1497
|
1
|
59020
|
2
За все время пандемии в Украине заболели 2 610 899 человек, выздоровели - 2 316 582, были зарегистрированы 60 137 летальных случаев и проведены 13 482 871 ПЦР-тестирование.
Напомним, за среду, 13 октября, в Украине были За все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, зарегистрировано 60137 летальных случаев и проведения 13482871 ПЦР-тестирования.
За все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, зарегистрировано 60137 летальных случаев и проведения 13482871 ПЦР-тестирования.
Напомним, по среду, 13 октября, в Украине были зафиксированы 18 881 новый подтвержденный случай коронавируса. Летальных случаев - 412.