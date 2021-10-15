За сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковида

Умерли 202 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковида
Фото: rivnenews.com.ua

За четверг, 14 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки были госпитализированы 4 947 человек, выздоровели - 4 591 человек.

Летальных случаев - 202.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион

Подтверждены

Зарегистрированы умершие

Выздоровели

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2610899

13624

60137

202

2316582

4591

г. Киев

243254

456

5626

17

223920

424

Винницкая

78739

270

1865

9

72672

77

Волынская

70517

284

1338

5

63175

46

Днепропетровская

163919

1332

5148

23

141438

1124

Донецкая

112305

816

2848

3

96779

67

Житомирская

101983

860

2108

8

90678

228

Закарпатская

65642

129

1674

1

61436

36

Запорожская

124463

927

2873

21

107383

286

Ивано-Франковская

95705

290

2285

2

89106

102

Киевская

140157

391

3012

11

129502

87

Кировоградская

22827

78

921

3

20474

6

Луганская

40185

213

1277

1

30144

125

Львовская

162222

816

4134

6

139350

146

Николаевская

77964

237

2063

10

72016

124

Одесская

167528

753

3542

16

144924

248

Полтавская

87749

230

2023

2

80159

39

Ровенская

90832

308

1371

10

83165

67

Сумская

91455

681

1562

4

81410

238

Тернопольская

82067

514

1417

5

74577

175

Харьковская

184169

1492

4282

21

155630

578

Херсонская

49717

709

1482

1

39185

90

Хмельницкая

102724

655

2141

3

91988

161

Черкасская

92234

274

1440

2

83674

9

Черновицкая

97314

579

2208

17

84777

106

Черниговская

65228

330

1497

1

59020

2

За все время пандемии в Украине заболели 2 610 899 человек, выздоровели - 2 316 582, были зарегистрированы 60 137 летальных случаев и проведены 13 482 871 ПЦР-тестирование.

Напомним, за среду, 13 октября, в Украине были За все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, зарегистрировано 60137 летальных случаев и проведения 13482871 ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, зарегистрировано 60137 летальных случаев и проведения 13482871 ПЦР-тестирования.

Напомним, по среду, 13 октября, в Украине были зафиксированы 18 881 новый подтвержденный случай коронавируса. Летальных случаев - 412.

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