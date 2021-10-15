За сутки в Украине зафиксировали 13 624 новых случая ковида

За четверг, 14 октября 2021 года, в Украине были зафиксированы 13 624 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки были госпитализированы 4 947 человек, выздоровели - 4 591 человек.

Летальных случаев - 202.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион Подтверждены Зарегистрированы умершие Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2610899 13624 60137 202 2316582 4591 г. Киев 243254 456 5626 17 223920 424 Винницкая 78739 270 1865 9 72672 77 Волынская 70517 284 1338 5 63175 46 Днепропетровская 163919 1332 5148 23 141438 1124 Донецкая 112305 816 2848 3 96779 67 Житомирская 101983 860 2108 8 90678 228 Закарпатская 65642 129 1674 1 61436 36 Запорожская 124463 927 2873 21 107383 286 Ивано-Франковская 95705 290 2285 2 89106 102 Киевская 140157 391 3012 11 129502 87 Кировоградская 22827 78 921 3 20474 6 Луганская 40185 213 1277 1 30144 125 Львовская 162222 816 4134 6 139350 146 Николаевская 77964 237 2063 10 72016 124 Одесская 167528 753 3542 16 144924 248 Полтавская 87749 230 2023 2 80159 39 Ровенская 90832 308 1371 10 83165 67 Сумская 91455 681 1562 4 81410 238 Тернопольская 82067 514 1417 5 74577 175 Харьковская 184169 1492 4282 21 155630 578 Херсонская 49717 709 1482 1 39185 90 Хмельницкая 102724 655 2141 3 91988 161 Черкасская 92234 274 1440 2 83674 9 Черновицкая 97314 579 2208 17 84777 106 Черниговская 65228 330 1497 1 59020 2

За все время пандемии в Украине заболели 2 610 899 человек, выздоровели - 2 316 582, были зарегистрированы 60 137 летальных случаев и проведены 13 482 871 ПЦР-тестирование.

Напомним, за среду, 13 октября, в Украине были За все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, зарегистрировано 60137 летальных случаев и проведения 13482871 ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, зарегистрировано 60137 летальных случаев и проведения 13482871 ПЦР-тестирования.

Напомним, по среду, 13 октября, в Украине были зафиксированы 18 881 новый подтвержденный случай коронавируса. Летальных случаев - 412.