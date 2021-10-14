Тина Кароль: почему певицу заменили на шоу Танцы со звездами

Тина Кароль много лет была несменной ведущей проекта "Танцы со звездами" на 1+1. Однако в этом году в 8 сезоне шоу ее заменили актрисой Иванной Онуфрийчук, которая в прошлом году была приглашенной ведущей на балконе.

Ведущая “Танцы со звездами“ призналась, почему заняла место Тины Кароль на проекте

В интервью программе "Звездный путь" красавица отметила, что ее очень часто сравнивают с Тиной Кароль, говорят, что она получила место ведущей "Танцы со звездами" незаслуженно и все благодаря богатому мужу.

Очень часто в Сети можно увидеть подобные злостные комментарии: "В "Танцах" ведущая она никакая, не тот уровень, дорогая", "Она Кароль не соперница", "После ее некоторых некорректных высказываний в адрес участников, она недоведущая и недопрофесионал.. просто жена богатого дяди", "В следующем сезоне ее надо заменить, не справляется".

В беседе с журналисткой Иванна Онуфрийчук отметила, что ей изначально предложили стать участницей, но она была к этому не готова, и отказалась. Тогда продюсер позвонил ей еще раз и предложил стать полноценной ведущей. Стало известно, что вопрос с Тиной Кароль полностью не решен, но она сама заявила о своем желании покинуть проект.

Ведущая “Танцы со звездами“ призналась, почему заняла место Тины Кароль на проекте

"Когда в прошлом году я дважды вела балкон, желание стать частью этой истории стало еще больше. И как ни странно, мечта исполнилась - я стала не просто участницей, а ведущей легендарного шоу. Над "Танцами" работает огромная команда и то, что делают участники всех сезонов, судьи и те, кого вы не видите, — это настоящая магия", — рассказала Онуфрийчук.

Стоит отметить, что в этом году Тина Кароль отказалась от нескольких проектов, включая "Голос страны". Видимо, артистка решила полностью сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Напомним, Тина Кароль в необычном платье за 2 тысячи долларов с пуговицами похожими на биткоины вышла в свет.


Анастасия Березовская, Тудей

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