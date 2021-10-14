МОЗ: 97% госпитализированных с ковидом в сентябре - невакцинированные

От коронавируса сделано более 14 млн прививок.

МОЗ: 97% госпитализированных с ковидом в сентябре - невакцинированные
Фото: КГГА

В Украине по состоянию на четверг, 14 октября, в Украине от коронавируса сделано более 14 миллионов прививок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За среду, 13 октября, от коронавируса было вакцинировано 164 387 человек: одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы - 78 465 человек.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу - 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 124 223 прививки.

В ведомстве добавляют, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболело 2 597 275 человек, выздоровело 2 311 991 человек, зафиксировано 59 935 летальных случаев и проведено 13 442 985 ПЦР-тестирований.

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