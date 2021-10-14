"Одесский художественный музей" получил статус национального

Музею присвоят имя Александра Ройтбурда.

"Одесский художественный музей" получил статус национального

“Одесский художественный музей" получил статус национального. Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского от 14 октября 2021 года.

Указ был принят, "учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения "Одесский художественный музей" как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций".

Теперь музей имеет такое название - коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей".

Кабинет Министров Украины должен проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей.

Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом предписано рассмотреть вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени Александра Ройтбурда.

Напомним, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Если учреждению предоставят национальный статус, оно может перейти из областного бюджета в государственный, соответственно, его финансирование может увеличиться.

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