Дантес признался, почему у них с Надей Дорофеевой нет детей

Владимир Дантес и Надя Дорофеева уже более десяти лет состоят в отношениях, а в этом году они отпраздновали шесть лет брака. Певцу уже 33 года, а его возлюбленной – 31. Поклонники удивляются, почему же парочка до сих пор не обзавелась потомством.

Этот вопрос влюбленным задают очень часто, и они, не стесняясь, отвечают, что хотят жить для себя, и не планируют пока приносить в этот мир человека, за которого нужно беспокоиться.

"Я не против детей. Надя так же. Некоторые говорят, что мы думаем только о себе. Да! В этом и есть смысл жизни. Я думаю о себе, Наде, наших родителях. Мне общество предлагает в срочном порядке создать еще одного человека, чтобы я о нем думал", — отметил муж Нади Дорофеевой.

Также Владимир Дантес признался, что безумно любит свою супругу и не видит жизни без нее:

"Это, наверное, мой ближайший человек. Я не понимаю, как можно существовать без нее. Это странно, если рядом не будет Нади. Надя — это я, а я — это Надя"

Напомним, Надя Дорофеева показала шрам на груди и призналась, что сделала операцию.